На Донбассе ранили одного украинского воина

С начала текущих суток, 30 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12 часов российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. При этом наемники применяли запрещенное вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов были обстреляны позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Новотошковское и Березово.

"По имеющейся на 12:30 информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов одного нашего защитника ранено", - отметили в Минобороны.

Напомним, 29 января в зоне проведения ООС на Донбассе были зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Российские наемники применяли минометы 82-го и 120-го калибров. В результате вражеской активности ни один украинский военный не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что 28 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Военные получили боевые травмы.