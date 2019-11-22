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На Донбассе ранили одного украинского военного

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Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 22 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям украинских защитников российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Шумов, вблизи Новгородского, дважды у Причепиловки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по укреплениям Объединенных сил - у Талаковки, неподалеку Невельского и вблизи Тарамчука.

"Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.

Кроме того, во время исполнения служебных обязанностей на Донбассе погиб командир батареи полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.

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