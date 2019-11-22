ru
ua

На Донбасі поранили одного українського військового

Новини » Надзвичайні події   

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 22 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях українських захисників російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік Шумів, поблизу Новгородського, двічі у Причепилівки.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по укріплень Об'єднаних сил - у Талаківки, неподалік Невельського і поблизу Тарамчука.

"Сьогодні, 22 листопада, поранення в результаті обстрілу отримав один наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада бойовики шість разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали троє українських військових.

Крім того, під час виконання службових обов'язків на Донбасі загинув командир батареї полку старший лейтенант Богдан Шацький. Йому було 24 роки.

Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі у 2018 році У Києві отруїлися 5 студентів в ресторані при готелі
Читати всі новини