На Донбассе ранили одного украинского военного

С начала субботы, 5 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 боевики 5 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушая режим тишины. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Хутор Вольный, Старогнатовка, Новогнатовка и Гнутово.

"С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один защитник Украины. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - рассказали в министерстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 5 октября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что 4 октября на Донбассе погиб один украинский военный и еще 4 получили ранения. Оккупанты 35 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение.

Также РБК-Украина писало, что российско-оккупационные силы пополняют ряды незаконных вооруженных формирований на Донбассе за счет призыва ранее уволенных с военной службы преступников.