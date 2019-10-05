На Донбасі поранили одного українського військового

Від початку суботи, 5 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, станом на 12:30 бойовики 5 разів відкривали вогонь по українським позиціям, порушуючи режим тиші. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Хутір Вільний, Старогнатівка, Новогнатівка та Гнутове.

"Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один захисник України. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя", - розповіли в міністерстві.

Ситуація на Донбасі станом на 5 жовтня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж 4 жовтня на Донбасі загинув один український військовий та ще 4 отримали поранення. Окупанти 35 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене озброєння.

Також РБК-Україна писало, що російсько-окупаційні сили поповнюють лави незаконних збройних формувань на Донбасі за рахунок призову раніше звільнених з військової служби злочинців.