На Донбассе ранили еще одного украинского военного
Фото: на Донбассе ранили еще одного украинского военного (zsu.gov.ua)
Боевики Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов был ранен еще один украинский защитник.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Восток".
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение", - пишет пресс-служба.
Военному сразу была оказана первая медицинская помощь. После этого его транспортировали в лечебное учреждение.
Сейчас состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по состоянию сегодня, на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили "тишину". В результате обстрела позиций украинских защитников - один из военных получил ранение.