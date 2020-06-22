На Донбасі поранили двох українських військових

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 10 разів порушили режим тиші

На Донбасі 21 червня збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики застосували проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого ворог припинив свою активність", - повідомили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь поблизу населених пунктів Кримське, Залізне, Шуми, Новотошківське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники обстріляли позиції ООС неподалік Авдіївки та Старогнатівки.

"Окрім того, російські окупанти застосувавши протитанковий ракетний комплекс "Корнет" калібру 152 мм, наразили на небезпеку цивільних жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення в населеному пункті Бердянське. Протитанкова керована ракета вибухнула неподалік місцевої амбулаторії. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - зазначили у штабі ООС.

Внаслідок ворожої агресії один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь поблизу Хутора Вільного, Новотошківського, Оріхового, Голубівського та Попасної.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

Нагадаємо, 20 червня ситуація на Донбасі загострилася: в результаті майже 30 обстрілів поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Крім того, 20 червня поблизу Павлополя виявили некеровані авіаційні ракети, які бойовики запустили в напрямку житлових будинків.

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Автор: Надія Собенко