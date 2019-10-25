ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі поранені троє українських військових

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 19:07
На Донбасі поранені троє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 25 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті постраждали троє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по позиціях збройних сил, а саме неподалік Новомихайловки, у Красногорівки, двічі поблизу Водяного, неподалік Лебединського.

Також районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу українських позицій: двічі поблизу Новозвановки, неподалік Хутора Вильного, у Луганського.

"Протягом поточної доби поранення отримали троэ військовослужбовців Об'єднаних сил. Один - в результаті обстрілу, двоє - в результаті підриву на встановленою раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики у зоні бойових дій на Донбасі в черговий раз обстріляли українські позиції на ділянці розведення сил і засобів. Незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3.

Крім цього, від вечора до опівночі 24 жовтня бойовики майже вдвічі збільшили кількість обстрілів - загалом зафіксовано 25 обстрілу.

Суд у Києві в листопаді почне розгляд справи Жириновського Німеччина вимагає негайно звільнити Асєєва
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся