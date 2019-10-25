На Донбасі поранені троє українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 25 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті постраждали троє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по позиціях збройних сил, а саме неподалік Новомихайловки, у Красногорівки, двічі поблизу Водяного, неподалік Лебединського.

Також районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу українських позицій: двічі поблизу Новозвановки, неподалік Хутора Вильного, у Луганського.

"Протягом поточної доби поранення отримали троэ військовослужбовців Об'єднаних сил. Один - в результаті обстрілу, двоє - в результаті підриву на встановленою раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики у зоні бойових дій на Донбасі в черговий раз обстріляли українські позиції на ділянці розведення сил і засобів. Незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3.

Крім цього, від вечора до опівночі 24 жовтня бойовики майже вдвічі збільшили кількість обстрілів - загалом зафіксовано 25 обстрілу.