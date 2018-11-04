На Донбассе ранены трое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/ato news)

По данным разведки, в течение суток уничтожены трое оккупантов, еще трое - ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошедших суток, 3 ноября, боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены, еще один ранен 4 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что враг дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельськое, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, трижды за прошедшие сутки шли бои вблизи Красногоровки (донецкое направление), оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, в течение суток уничтожены трое оккупантов, еще трое - ранены.

За текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции в районе Авдеевки, Гнутового и Новотошковского.

"Вблизи последнего на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - рассказали в штабе.

Напомним, в Луганской области оперативники управления уголовного розыска Нацполиции обнаружили в селе Щедрищево вблизи г. Северодонецка два крупных тайника с оружием и боеприпасами на территории детского лагеря.