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На Донбасі поранено трьох українських військових

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 07:55
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

За даними розвідки, протягом доби знищено трьох окупантів, ще трьох - поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 3 листопада, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двох українських військових поранено, ще одного поранено 4 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що ворог двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, тричі за минулу добу точилися бої поблизу Красногорівки (донецький напрямок), окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, протягом доби знищено трьох окупантів, ще трьох - поранено.

Поточної доби, противник тричі обстріляв наші позиції - в районі Авдіївки, Гнутового та Новотошківського.

"Поблизу останнього на позиції оборонців України впало 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - розповіли у штабі.

На Донбасі поранено трьох українських військових

Нагадаємо, у Луганській області оперативники управління карного розшуку Нацполіції виявили у селі Щедрищеве поблизу м. Сєвєродонецька дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами на території дитячого табору.

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Теми: Новини ООС
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