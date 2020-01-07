На Донбассе ранены двое украинских военных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В понедельник зафиксировано 5 обстрелов

В течение минувших суток, 6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со посиланнням на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" .

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы обстрелы защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны стороны нет.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала размещение боевиками на Донбассе военной техники с нарушением минских договоренностей.

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 18:00 6 января было известно об одном раненом на Донбассе.