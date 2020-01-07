ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 07:09
На Донбассе ранены двое украинских военных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В понедельник зафиксировано 5 обстрелов

В течение минувших суток, 6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со посиланнням на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" .

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы обстрелы защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны стороны нет.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала размещение боевиками на Донбассе военной техники с нарушением минских договоренностей.

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 18:00 6 января было известно об одном раненом на Донбассе.

Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе На Донбассе боевики обстреляли силы ООС из гранатометов и пулеметов
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь