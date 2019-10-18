На Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Сообщается, что оба военных вчера получили взрывные травмы.

"По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный за прошедшие сутки, во время выполнения инженерных работ, получил взрывную травму", - говорится в сообщении.

РБК-Украина вчера сообщало, что один украинский военный на Донбассе получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, по данным ООС вчера боевики на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы были зафиксированы возле Водяного, Павлополя, Талаковки, Авдеевки, Березового, Пищевика, Лебединского, Широкиного.

Отметим, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось сегодня, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуска "ЛДНР".