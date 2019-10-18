Боевики в четверг 29 раз нарушили перемирие на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Использовали запрещенные минскими соглашениями артиллерийские установки

На Донбассе в течение суток 17 октября пророссийские боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объедененных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские установки калибра 122 мм, разнокалиберные минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы возле Водяного, Павлополя, Талаковки, Авдеевки, Березового, Пищевика, Лебединского, Широкиного

Кроме того, боевики стреляли возле Новолуганского, Луганского. Золотого, Новозвановки, Гладосового, Крымского, Хутора Свободного, Попасной.

"За минувшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня - неподалеку Новотошковского и Золотого-4. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, еще один ранен.

Ранее сообщалось, что один украинский военный на Донбассе получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве.