На Донбасі поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що обидва військових вчора отримали вибухові травми.

"За уточненою інформацією, вчора, 17 жовтня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий минулої доби, під час виконання інженерних робіт, отримав вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна вчора повідомляло, що один український військовий на Донбасі зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої.

Нагадаємо, за даними ООС вчора бойовики на Донбасі 20 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли були зафіксовані біля Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного.

Зазначимо, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбулось сьогодні, 15 жовтня, українська сторона наполягала на повному припиненні вогню і розпуску "ЛДНР".