На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) от начала суток, 23 сентября, боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого; вблизи Пищевика; трижды вблизи участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ООС - вблизи Зайцевого из стрелкового оружия.

Напомним, за прошлые сутки, 22 сентября, боевики нарушали режим прекращения огня 15 раз. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск начало более активно применять диверсионно-разведывательные и снайперские группы на Донбассе. По сообщению Минобороны, на Донбасс начали привлекаться диверсионные подразделения, которые три месяца готовились в Ростовской области РФ к ведению "партизанской войны".