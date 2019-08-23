На Донбассе ранены двое украинских военных

За прошедшие сутки, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов:

трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 4 обстрела:

вблизи Новолуганського - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе Зайцевого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.

РБК-Украина писало, что по данным украинской разведки, на Донбассе командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях.