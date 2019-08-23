На Донбассе ранены двое украинских военных

Всего боевики совершили 13 обстрелов за сутки
За прошедшие сутки, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 4 обстрела:
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
РБК-Украина писало, что по данным украинской разведки, на Донбассе командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях.