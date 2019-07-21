На Донбасі поранені двоє українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Минулої доби бойовики обстріляли українські позиції 26 разів

Минулої доби, 20 липня, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації поранені двоє українських військових зі складу операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-країна із посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню, з яких 12 разів застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі населених пунктів Гранітне, Лебединське, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка, Водяне, Богданівка, Пищевик, Мар'їнка, Щастя, Артем, Новолуганське, Луганське, Попасна, Новоолександрівка, Катеринівка та Новозванівка.

"У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки 20 липня шістьох окупантів поранено", - передає ООС.

Від початку доби неділі, 21 липня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі опівночі стартував період перемир'я, який був погоджений у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий.