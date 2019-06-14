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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    14.06.2019 - 08:47
На Донбассе ранены двое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем

Вчера, 13 июня, на Донбассе боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции в районе села Водяное, села Новоселовка Вторая, села Широкино, поселка Новотроицкое, села Новомихайловка, села Лебединское, села Березовое, поселка Талаковка, села Богдановка.

Также были обстреляны позиции украинских бойцов в районе поселка Боровское, поселка Луганское, города Золотое-4, поселка Зайцевое, поселка Южное, поселка Луганское, поселка Станица Луганская, поселка Крымское.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубицу Д-30.

От начала текущих суток, 14 июня, боевики обстреляли позиции Объединенных сил два раза - возле города Марьинка и поселка Южное. Информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, на Донбассе в течение суток 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

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