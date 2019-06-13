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На Донбассе ранен один украинcкий военный

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 19:16
На Донбассе ранен один украинcкий военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 13 июня, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный, передает пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений из запрещенной артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Крутая Балка, Саханка, Широкино, Новотроицкое, Докучаевск, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Боровского, Первомайского, Луганского, Калиновки, Золотого-4, Золотого-5, Зайцево.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрели со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, на Донбассе в течение суток 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. 

РБК-Украина писало, что накануне военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке (Донецкая область).

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Темы: Новости ООС
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