На Донбасі поранені двоє українські військові

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем

Вчора, 13 червня, на Донбасі бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції у районі села Водяне, села Новоселівка друга, села Широкине, селища Новотроїцьке, села Новомихайлівка, села Лебединське, села Березове, селища Талаківка, села Богданівка.

Також були обстріляні позиції українських бійців в районі селища Борівське, селища Луганське, міста Золоте-4, селища Зайцеве, селища Південне, селища Луганське, селища Станиця Луганська, селища Кримське.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби, 14 червня, бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил два рази - поблизу міста Мар'їнка та селища Південне. Інформації про постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.