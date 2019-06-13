На Донбассе ранен украинский военный

Иллюстративное фото (ООС)

За сутки боевики осуществили 28 обстрелов

На Донбассе в течение суток 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщают в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики трижды применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В частности, использовали минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сообщается, что обстрелы велись в районе Водяного, Марьинки, Авдеевки, Широкиного, Новотроицкого, Старогнатовки, Лебединского, Талаковки. Также открывали огонь вблизи Новолуганского, Новотошковского, Попасной, Новгоролського, Зайцевого, Луганского, Южного.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

По данным разведки 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток боевики осуществили три обстрелы в районе Водяного, Боровского и Луганского. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Напомним, на Донбассе в течение предыдущих суток, 11 июня, в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения.

РБК-Украина писало, что накануне военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке (Донецкая область).