На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС

Фото: ООС (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим тишины восемь раз

На Донбассе за прошедшие сутки, 30 мая, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр операции Объединенных сил.

В общем боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Пищевик, Верхньоторецкое, Авдеевка, Новолуганское и Крымское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая одного оккупанта были ранены", - отметили в ООС.

От начала текущих суток, 31 мая, противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе н.п. Водяное, Красногоровка, Травневое.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - добавили в пресс-центре.

Напомним, возле Попасной в Луганской области днем в среду, 29 мая, было обнаружено тело украинского военнослужащего, который погиб во время столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков 27 мая.