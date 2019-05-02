ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    02.05.2019 - 13:19
Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала текущих суток, 2 мая, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня и применили оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что вблизи поселка Байрак боевики открывали огонь из боевой машины пехоты, а вблизи села Новолуганское пророссийские наемники использовали миномет 82-го калибра.

В районе Лебединского, Павлополье и Марьинки боевики применили ручные гранатометы и стрелковое оружие.

"Сейчас ситуация контролируется нашими защитниками, потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет", - сообщили в Министерстве обороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение минувших суток, 1 мая, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения. Боевики шесть раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение, позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За год ООС украинские военные освободили 3 населенных пункта на Донбассе РФ тестирует систему орбитального подавления на Донбассе
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь