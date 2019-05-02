Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала текущих суток, 2 мая, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня и применили оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что вблизи поселка Байрак боевики открывали огонь из боевой машины пехоты, а вблизи села Новолуганское пророссийские наемники использовали миномет 82-го калибра.

В районе Лебединского, Павлополье и Марьинки боевики применили ручные гранатометы и стрелковое оружие.

"Сейчас ситуация контролируется нашими защитниками, потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет", - сообщили в Министерстве обороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение минувших суток, 1 мая, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения. Боевики шесть раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение, позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.