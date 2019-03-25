На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

С начала текущих суток 25 марта боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, двое из них получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Операцию объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра в районе села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковск, из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское.

"Подразделения, обороняющиеся адекватным ответом заставили противника прекратить обстрелы. Ответным огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что с начала перемирия на Донбассе, 8 марта, по состоянию на 22 марта, погибли пять украинских военнослужащих. За это же время было зарегистрировано более 50 обстрелов.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, которые совершили боевики на Донбассе. Один обстрел был зафиксирован в Донецке 21 марта, когда шли занятия, а дети находились в школе. Второй обстрел - в населенном пункте Гольмовский.