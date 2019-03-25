На Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців

З початку поточної доби 25 березня бойовики тричі обстріляли позиції українських військових, двоє із них отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Операцію об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначаэться, бойовики стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру у районі села Кримське, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новотошківське, зі стрілецької зброї - поблизу селища Луганське.

"Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили противника припинити обстріл. Вогнем у відповідь знищено одного та поранено двох окупантів", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що з початку перемир’я на Донбасі, 8 березня, станом на 22 березня, загинули п’ять українських військовослужбовців. За цей же час було зареєстровано понад 50 обстрілів.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріли двох шкіл, які здійснили бойовики на Донбасі. Один обстріл був зафіксований у Донецьку 21 березня, коли йшли заняття, а діти перебували в школі. Інший - у населеному пункті Гольмівський.