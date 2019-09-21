ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі поранені четверо українських військових

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 07:19
На Донбасі поранені четверо українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Троє військових отримали поранення та один - бойове травмування

Протягом минулої доби, 20 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, обстріли велися із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснював обстріли поблизу Новотроїцького, неподалік Новогнатівки, поблизу Красногорівки, неподалік Мар’їнки, поблизу Водяного, поблизу Павлополя, неподалік Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли зафіксовані неподалік Новолуганського, поблизу Кримського, неподалік Південного, поблизу Станиці Луганської, неподалік Майорська, поблизу Новозванівки.

"За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один - бойове травмування", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню - неподалік Водяного та Лебединського.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня. У місії уточнили, що у Донецькій області було зафіксовано 280 вибухів, тоді як у Луганській за останні дві доби не зафіксовано жодного такого порушення.

У "формулі Штайнмайєра" немає пункту про амністію бойовиків, - Пристайко У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу
Новини України Донбасраненые
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся