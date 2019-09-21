На Донбасі поранені четверо українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Троє військових отримали поранення та один - бойове травмування

Протягом минулої доби, 20 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, обстріли велися із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснював обстріли поблизу Новотроїцького, неподалік Новогнатівки, поблизу Красногорівки, неподалік Мар’їнки, поблизу Водяного, поблизу Павлополя, неподалік Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли зафіксовані неподалік Новолуганського, поблизу Кримського, неподалік Південного, поблизу Станиці Луганської, неподалік Майорська, поблизу Новозванівки.

"За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один - бойове травмування", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню - неподалік Водяного та Лебединського.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня. У місії уточнили, що у Донецькій області було зафіксовано 280 вибухів, тоді як у Луганській за останні дві доби не зафіксовано жодного такого порушення.