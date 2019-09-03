На Донбассе боевики снова нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (ООС)

Один военнослужащий получил ранения

На Донбассе с начала суток 3 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также совершил два обстрела позиций Объединенных сил вблизи Троицкого, а также неподалеку Крымского.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе боевики активизировали обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции дополнительных диверсионных и снайперских групп.

Кроме того, за минувшие сутки 2 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.