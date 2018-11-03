На Донбасі поранено одного українського військового

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС

З початку доби, 3 листопада 2018, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 4 рази здійснили обстріл позицій українських військових.

Противник зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів та озброєння БМП здійснили обстріл позицій підрозділів ООС в районі населених пунктів Широкине, Саханка, Золоте-4, Первомайське та Водяне.

"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби один український військовий отримав поранення. Наразі він отримує кваліфіковану допомогу у військовому мобільному госпіталі", - йдеться у повідомленні.

Фото: ситуація на сході України станом на 3 листопада 2018

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 листопада, бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед підрозділів ООС немає.