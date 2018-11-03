ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 13:42
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС

З початку доби, 3 листопада 2018, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 4 рази здійснили обстріл позицій українських військових.

Противник зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів та озброєння БМП здійснили обстріл позицій підрозділів ООС в районі населених пунктів Широкине, Саханка, Золоте-4, Первомайське та Водяне.

"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби один український військовий отримав поранення. Наразі він отримує кваліфіковану допомогу у військовому мобільному госпіталі", - йдеться у повідомленні.

Карта ООС 3 листопадаФото: ситуація на сході України станом на 3 листопада 2018

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 листопада, бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед підрозділів ООС немає.

В Луганській області виявлено великий арсенал зброї та боєприпасів
Новини України сводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся