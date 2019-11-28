На Донбассе ранения получили трое украинских военных

На Донбассе в течение суток 27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

вблизи Старогнатовки и Березового - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от Водяного, на Приазовье, - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела:

недалеко от Южного - из РПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Шумов - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Попасной - из стрелкового оружия.

"Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащие Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток боевики из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Новолуганского. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, 26 ноября боевики на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, СММ ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. Как сообщили в ОБСЕ, украинская сторона выполнила все обязательства'язання Минских договоренностей в части, которая касалась процесса разведения сил и средств. Разведение прошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.