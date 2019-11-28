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На Донбасі поранення отримали троє українських військових

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 07:21
На Донбасі поранення отримали троє українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом доби 27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

  • поблизу Старогнатівки і Березового - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі біля Мар'їнки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Водяного, що на Приазов'ї, - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки - з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

  • неподалік Південного - з РПГ та автоматичних гранатометів;
  • поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • біля Попасної - зі стрілецької зброї.

"Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму", - повідомили в штабі ООС.

З початку цієї доби боойвики з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат в лавах ООС немає.

Нагадаємо, 26 листопада бойовики на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, СММ ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. Як повідомили в ОБСЄ, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів. Розведення пройшло дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

Сайдик сподівається, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром Голова ОБСЄ Лайчак відвідає Донбас
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