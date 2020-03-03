На Донбассе ранения получили пять украинских военных

На Донбассе, 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - из миномета калибра 120 мм;

в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

наряду с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики произвели шесть обстрелов позиций ВСУ:

дважды вблизи Орехового - из 120-мм миномета - 10 мин и произвели 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм выпустили 31 мину;

дважды неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Также боевики противник вели огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. В результате разрыва мины близ дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

Вчера, 2 марта, в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы.

С начала этих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.

"По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: безвозвратными - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в зоне боевых действий на Донбассе пять военнослужащих вооруженных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение. Кроме того, один боец погиб.

Также сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов.