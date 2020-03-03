На Донбассе ранения получили пять украинских военных

Боевики 13 раз нарушили тишину из запрещенного минскими договоренностями оружия
На Донбассе, 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики произвели шесть обстрелов позиций ВСУ:
Также боевики противник вели огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. В результате разрыва мины близ дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
Вчера, 2 марта, в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы.
С начала этих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.
"По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: безвозвратными - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы", - отметили в штабе.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в зоне боевых действий на Донбассе пять военнослужащих вооруженных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение. Кроме того, один боец погиб.
Также сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов.