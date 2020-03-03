На Донбасі поранення отримали п'ять українських військових

На Донбасі, 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки - зі ствольної артилерії калібру 152 мм - 2 снаряди та 3 міни - з міномета калібру 120 мм;

у районі Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд з Новомихайлівкою - з міномета калібру 120 мм - 6 мін, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій:

двічі поблизу Оріхового - зі 120-мм міномета - 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі у районі Новотошківського - з міномета калібру 120 мм випустили 31 міну;

двічі неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також бойовики противник вели вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномета калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.

Вчора, 2 березня, внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовці отримали поранення, троє - бойове ураження.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з міномета калібру 82 мм випустили 8 мін по захисникам населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає.

"За підтвердженими даними втрати російських окупаційних військ протягом останніх двох днів склали: безповоротними - 4 особи, пораненими та травмованими - 2 особи, знищено озброєння та військової техніки - 2 одиниці", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу у зоні бойових дій на Донбасі п'ять військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще двоє - бойове ураження. Крім того, один боєць загинув.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли українських військових під час підвезення продуктів.