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На Донбассе ранения получил украинский военный

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 19:18
На Донбассе ранения получил украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики два раза обстреляли позиции украинских военных

На Донбассе в течение текущих суток, 9 января, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения, передает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вильный, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Напомним, ранее СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. В отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда миссии ОБСЕ предоставила информацию о нарушении украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений. В частности, зафиксировано присутствие на линии разграничения зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Отметим, на Донбассе 8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы: Новости ООС
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