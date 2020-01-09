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На Донбасі поранення отримав український військовий

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 19:18
На Донбасі поранення отримав український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики два рази обстріляли позиції українських військових

На Донбасі протягом поточної доби, 9 січня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, передає прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських військових з гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.
Стрілецька зброя ворог застосував по захисникам Павлопіль в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З автоматичних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, який знаходиться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

СММ ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відвід озброєнь на Донбасі з української сторони. У звітах від 4 і 6 січня 2020 року команда місії ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відвід озброєнь. Зокрема, зафіксовано присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

Відзначимо, на Донбасі 8 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики один раз обстріляли позиції українських військових Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли українських військових
Теми: Новини ООС
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