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На Донбасі поранення отримав український військовий

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 18:43
На Донбасі поранення отримав український військовий
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом поточної доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Всі шість обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Режим тиші бойовики порушили неподалік Луганського і Кримського, там ворог застосував станкові протитанкові гранатомети. Двічі режим припинення вогню порушили біля Кримського. Тут застосували станкові протитанкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і підствольні гранатомети. В районі Хутора Вільного бойовики застосували автоматичні гранатомети, біля Світлодарська - станкові протитанкові гранатомети і автоматичні гранатомети, біля Зайцево - станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 грудня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли велися в районі Авдіївки, двічі поблизу Красногоровки, біля Пісків, Павлопіля, Новолуганського, Травневе і Зайцеве. Вчора на Донбасі один військовослужбовець загинув, а також двоє отримали поранення.

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Теми: Новини ООС
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