На Донбассе ранение получил один украинский военный

На Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, пушек БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды возле Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки - с вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Березовой - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Песков - из минометов калибра 82 мм;

вблизи Гнутового - из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

возле Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": дважды возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганського и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил и умер в больнице раненный накануне еще один украинский военнослужащий.