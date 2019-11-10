На Донбассе ранение получил один украинский военный

9 ноября боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 14 обстрелов:
Четыре обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": дважды возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганського и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
Напомним, на Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил и умер в больнице раненный накануне еще один украинский военнослужащий.