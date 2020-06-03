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На Донбасі поранений український військовий, у бойовиків втрати серйозніші

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 07:28
На Донбасі поранений український військовий, у бойовиків втрати серйозніші

Розвідка повідомила, що ліквідовано двоє бойовиків

Ситуація на Донбасі протягом минулої доби, 2 червня, була неспокійною, окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, змусивши українські війська відкривати вогонь у відповідь. Проте один військовий дістав поранення під час обстрілів.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації за добу порушили режим припинення вогню 9 разів. Відкриваючи вогонь у відповідь, Об'єднані сили ліквідували двох бойовиків - дані підтвердила розвідка.

Вкотре противник обстрілював українські позиції забороненими у Мінську артилерійськими системами калібру 152 мм та мінометами калібру 82 мм. Також були використані гранатомети, кулемети і снайперська зброя. Вперше за багато часу бойовики застосували некеровані ракетні снаряди неподалік Павлополя.

Обстріли велися поблизу Старогнатівки, Павлополя, Богданівки, Мар’їнки, Водяного, Майорська, Новозванівки та Хутора Вільного

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає", - повідомили у штабі в середу, 3 червня, о 7:00.

Нагадаємо, надвечір 2 червня окупаційні війська на Донбасі розмістились у житлових районах та обстрілювали українські війська, аби спровокувати їх на обстріли і в бік мирних районів.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
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