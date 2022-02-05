На Донбассе ранен украинский военный
Фото: на Донбассе ранен украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
С начала суток 5 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. На Донбассе ранен украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 в Facebook.
Как отмечается в сообщении, в сторону Пищевика Волновахского района оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Напомним, до этого в течение трех дней на Донбассе наблюдалась тишина. Обстрелы не фиксировались с 3 февраля.