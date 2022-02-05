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На Донбассе ранен украинский военный

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Украина, Суббота 05 февраля 2022 15:16
На Донбассе ранен украинский военный Фото: на Донбассе ранен украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала суток 5 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. На Донбассе ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в сторону Пищевика Волновахского района оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого в течение трех дней на Донбассе наблюдалась тишина. Обстрелы не фиксировались с 3 февраля.

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