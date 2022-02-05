На Донбасі поранений український військовий
Фото: на Донбасі поранений український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
З початку доби 5 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. На Донбасі поранений український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 у Facebook.
Як зазначається в повідомленні, у бік Пищевика Волноваського району окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до цього упродовж трьох днів на Донбасі спостерігалася тиша. Обстріли не фіксувалися з 3 лютого.