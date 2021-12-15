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На Донбассе ранен украинский военный

Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативно-тактической группировки "Восток".

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - средней тяжести.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее мы писали, что на Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный.

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