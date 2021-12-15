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На Донбасі поранено українського військового

Автор: Анна Полисученко

Збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця - середньої тяжкості.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше ми писали, що на Донбасі внаслідок обстрілу був поранений український військовий.

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