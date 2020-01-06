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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 18:16
На Донбасі поранений український військовий
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети поблизу Кримського

У понеділок, 6 січня, бойовики три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один український військовослужбовець. Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил (ООС) Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Кримського. При тому використовувалися заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

"Сьогодні, 6 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили в ООС.

Також зазначається, що на ділянках розведення сил і засобів №1 і №2 6 січня дотримувався режим "тиші".

Нагадаємо, 5 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий. Також двоє військовослужбовців ЗСУ підірвалися на міні. Один з них загинув в лікарні, другий знаходиться у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорять конфлікт на Донбасі. Канцлер Німеччини відвідає Росію з робочим візитом 11 січня.

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