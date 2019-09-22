На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе с начала суток, 22 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

В пресс-центре ООС сообщили, что в течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

Напомним, на протяжении минувших суток, 21 сентября, российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 122-го калибра. За минувшие сутки потерь среди подразделений ООС не было зафиксировано.