На Донбасі поранений український військовий

На Донбасі з початку доби, 22 вересня, збройні формування РФ і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї; поблизу Новогнатовки - з автоматичного гранатомета; неподалік Водяного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Кримського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; в районі Залізного і Новгородського - з мінометів калібру 82 мм.

У прес-центрі ООС повідомили, що протягом поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 вересня, російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети 122-го калібру. За минулу добу втрат серед підрозділів ООВ не було зафіксовано.