На Донбассе ранен украинский военный

От начала текущих суток, 12 августа, боевики на Донбассе осуществили два обстрела, в результате которых получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Утром по направлению от села Верхнешироковское оккупанты обстреляли украинские позиции возле села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 10:30 в районе населенного пункта Зайцевое зафиксировано ведение огня вражеским снайпером.

"В результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами наших позиций, от начала текущих суток получил ранения один наш защитник", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военный.

Кроме того, 10 августа, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Национальной гвардии и получил ранение еще один военный из состава операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что посольство США призвало Российскую Федерацию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.