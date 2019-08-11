На Донбассе боевики с начала суток четыре раза нарушили режим тишины

Иллюстративное фото (ООС)

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

Боевики на Донбассе с начала суток в воскресенье четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что в течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Старогнатовки по направлению Новоласпы - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного по направлению Пикузы – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции украинских военных в районе Крымского по направлению Сокольников - из стрелкового оружия.

Напомним, с начала воскресенья, 11 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных.