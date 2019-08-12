На Донбассе ранен украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Позиции ОС обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили пять обстрелов: около Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, в районе Павлополя и возле Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции обстреляли трижды: возле Крымского, вблизи Майорска и в районе Золотого-4.

В этом районе был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Напомним, боевики на Донбассе с начала субботы, 10 августа, четыре раза нарушили режим прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.