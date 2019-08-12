На Донбасі поранено українського військового

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 11 серпня збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Позиції ОС обстрілювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілів: поблизу Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького, в районі Павлополя та неподалік Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" наші позиції були обстріляні тричі: неподалік Кримського, поблизу Майорська та в районі Золотого-4.

У цьому районі було поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі з початку суботи, 10 серпня, чотири рази порушили режим припинення вогню, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.