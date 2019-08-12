ru
ua

На Донбасі поранено українського військового


Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 11 серпня збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Позиції ОС обстрілювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілів: поблизу Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького, в районі Павлополя та неподалік Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" наші позиції були обстріляні тричі: неподалік Кримського, поблизу Майорська та в районі Золотого-4.

У цьому районі було поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі з початку суботи, 10 серпня, чотири рази порушили режим припинення вогню, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку На Донбасі загинули четверо українських військових
Читати всі новини