На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска нарушили режим тишины два раза, применяя минометы, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Минобороны.

Сообщается, что с 05:00 утра вражескую вооруженную провокацию зафиксировано в районе Марьинки. С оккупированного пгт Александровка враг в течение часа выпустил по позициям украинских воинов 30 мин калибра 120 мм.

С 09:30 на приморской области оккупанты целились из минометов 120-го калибра по защитникам Широкино. В течение 50 минут враг выпустил семь мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное.

Вследствие вражеских обстрелов с начала текущих суток ранен один украинский защитник. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 27 мая, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, заставило украинских военных отвечать на обстрелы. Противник дважды применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

В районе проведения операции Объединенных сил 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.