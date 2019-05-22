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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 19:00
На Донбасі поранений український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби, 22 травня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що спочатку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В обох випадках збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, повідомили в штабі.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил у міста Мар'їнка з автоматичних гранатометів станкових.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Попасне.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 травня 2019, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Зранку у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових. Відомо, що вони рухались вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке. Проте вони відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію. Там військові були затримані російськими бойовиками.

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Теми: Новини ООС
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